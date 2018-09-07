«بيتكوين» تفقد 13 % من قيمتها خلال يومين

المصدر: دبي - البيان

خسرت عملة بيتكوين خلال الثماني وأربعين ساعة الماضية نحو ألف دولار من قيمتها. واستمرت العملة المشفرة في التراجع أمس، عقب تقرير بأن بنك غولدمان ساكس ألغى إنشاء منصة لتداول العملات الرقمية كان ينوي إقامتها.

وهبطت قيمة عملة إيثريوم 13% في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما فقدت عملة إكس آر بي 6% من قيمتها، وهبطت بيتكوين 12% خلال الفترة ذاتها. وأفادت بيانات من كوين ديسك بأن بيتكوين تراجعت إلى 6279 دولاراً ظهر أمس بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي.

وكانت العملات قد فقدت الرقمية أكثر من نصف قيمتها في النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت خسائرها 55%. وخلال الأشهر الستة الماضية، بلغ إجمالي خسائر العملات الرقمية نحو 317.1 مليار دولار، منها 111.8 مليار دولار خسرتها عملة بيتكوين بنسبة تراجع تزيد على 35.25%.