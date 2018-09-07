كنت البريطانية تقتدي بدبي

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تقتدي مقاطعة كنت البريطانية بدبي، وتنشئ جزراً اصطناعية مثل جزيرة جميرا في أول مدينة حدائق، يتم إنشاؤها في بريطانيا منذ 100 عام.

هناك بحيرة شاسعة المساحة في مدينة حدائق إيبسفليت في شمال مقاطعة كنت، يمكن أن تتحول إلى واحة، حيث يمكن للناس أن يزرعوا ويقطفوا الفاكهة والخضراوات، ويزورون الحدائق ويقومون بالمغامرات أو يمارسون الرياضة فيها. وسوف ترتبط الجزر بممرات للمشي، وتكون إحداها جزيرة للفنون والثقافة، ويمكن عرض الأعمال الفنية فيها في الهواء الطلق.

كما سيكون هناك منطقة تجارية وفنادق عائمة وشواطئ. وستشجع الجزر على حماية البيئة الطبيعية والحياة البرية. البحيرة التي تبلغ مساحتها 12 هكتاراً، سوف يتم فتحها أمام الناس بعد انتهاء المشروع.