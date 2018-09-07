«بيتكوين» تتكبد خسائر كبيرة

المصدر: عواصم - وكالات

تراجعت البيتكوين وعملات أخرى افتراضية بعد أسابيع من تسجيل مكاسب مستمرة، وفقاً لما أظهرته قيم التداول أمس، كما سجلت عملات رقمية بارزة أخرى خسائر كبيرة.

وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 9.5% تقريباً إلى 6253 دولاراً أمس، بعد يوم واحد من تسجيل خسارة بنسبة 7% تقريباً.كما تراجعت «الإيثريوم» عند 229.2 دولاراً بنسبة انخفاض 18.5%، فيما هبطت «الربيل» بنحو 11.8% مسجلة 0.28881 دولار.

ووفقاً لموقع «كوين ماركت كاب»، تراجعت القيمة الإجمالية لجميع العملات الرقمية المشفرة، وعددها 1900 عملة، من 240 مليار دولار، أول من أمس، إلى نحو 202 مليار دولار أمس. ويعتقد أن سبب التراجع تقرير جاء فيه أن مؤسسة «جولدمان ساكس» ألغت خططاً لفتح مكتب لتداول العملات الرقمية المشفرة قد أسهم في هذا التطور.