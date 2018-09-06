«أرامكو» تسعى لاقتراض 70 مليار دولار لتمويل صفقة «سابك»

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت مصادر مصرفية إن «أرامكو» تجري محادثات أولية مع بنوك بشأن تمويل محتمل تصل قيمته إلى 70 مليار دولار أميركي لدعم استحواذها على حصة أغلبية في «سابك للبتروكيماويات».

وتدرس «أرامكو» شراء حصة استراتيجية في سابك، رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم، من صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يملك حصة 70% قيمتها حوالي 70 مليار دولار.

ويقول مصرفيون إن تمويلاً محتملاً بقيمة تتراوح من 50 ملياراً إلى 70 مليار دولار هو احتمال قوي. واتفاق بهذا الحجم سيسجل مستوى قياسياً جديداً للمنطقة وسيعطي صندوق الثروة السيادية للسعودية، سيولة نقدية لتمويل خطة «رؤية 2030» الطموحة لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وقال مصرفي: «هذا هو الاتفاق الكبير، وقد يكون الأكبر على الإطلاق في الشرق الأوسط، اتفاق العقد من حيث الكم. نحن مهتمون به جداً ونعمل بنشاط من أجله».