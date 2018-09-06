التوتّرات التجارية تواصل الضغط على الأسواق العالمية

المصدر: نيويورك - رويترز

واصلت التوترات التجارية بين أميركا والصين ضغطها على الأسواق العالمية، في الوقت الذي قيم فيه المستثمرون احتمالات مضي الرئيس دونالد ترامب قدماً في خطط لفرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على سلع صينية بعد انتهاء المهلة المقررة اليوم الخميس.

وانخفضت الأسهم الأميركية حيث ظل التركيز منصباً أيضاً على أسهم شركات التواصل الاجتماعي في الوقت الذي يدلي فيه مسؤولون تنفيذيون من فيسبوك وتويتر بشهاداتهم أمام الكونجرس الأميركي. وهبط داو جونز 32.64 نقطة، أو ما يعادل 0.13% إلى 25919.84 نقطة. وتراجع ستاندرد آند بورز 5.13 نقاط أو 0.18% إلى 2891.59 نقطة. ونزل ناسداك 17.71 نقطة، أو 0.22% إلى 8073.53 نقطة.

كذلك انخفضت الأسهم الأوروبية باستمرار التوترات التجارية، حيث نزل ستوكس 600 الأوروبي 0.4% مع تفشي الخسائر في قطاعات الصناعة ومراكز التداول. وتراجع فايننشال تايمز 1%، وهبط داكس 1.39% ونزل كاك 1.54%

أيضاً تراجعت الأسهم اليابانية للأسباب ذاتها وانخفض مؤشر نيكاي 0.51% ليغلق عند 22581 نقطة مواصلاً انخفاضه للجلسة الرابعة على التوالي.

وصعد الدولار على نطاق واسع مع تنامي مخاوف التوترات التجارية، حيث ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، بنسبة 0.2% إلى 95.662 ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 95.737 الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسعار الذهب بدعم من شراء فني وسط مخاوف بشأن التضخم في الأسواق الناشئة، لكن المكاسب كانت محدودة مع ارتفاع الدولار على نطاق واسع بفعل المخاوف من الصراعات التجارية الدولية. وارتفع الذهب 0.2% في المعاملات الفورية إلى 1193.24 دولاراً للأوقية (الأونصة).