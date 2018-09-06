جيف بيزوس أغنى أغنياء العالم

أظهرت أحدث قوائم وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية لأثرى 500 شخص في العالم تغييرات كبيرة، منها الزيادة اللافتة في ثروة جيف بيزوس، مؤسس عملاق التسوق عبر الإنترنت "أمازون"، التي تخطت قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار.

بيزوس، مالك الحجم الأكبر في "أمازون"، التي يقع مقرها في سياتل بالولايات المتحدة، تقدر ثروته بنحو 168 مليار دولار، فيما أعلنت الشركة عن عائدات بمقدار 178 مليار دولار عام 2017.

وتظهر القائمة زيادة حجم ثروة بيزوس بمقدار 2.11 مليار عن نسخة العام 2017، بفارق الضعف تقريبا، عن ثروة بيل غيتس، مؤسس عملاق البرمجيات والكمبيوتر "مايكروسوفت"، الذي لطالما تصدر القائمة في سنوات سابقة.

وشهدت ثروة غيتس تراجعا بنحو 334 مليون دولار عن قائمة العام الماضي، فيما تبلغ ثروته الحالية 97.8 مليارا.

من جهة أخرى، جاء المكسيكي من أصل لبناني، كارلوس سليم حلو، في المرتبة الأولى عربيا والسابعة عالميا.

مالك أكبر مشغل للهواتف المحمولة في أميركا اللاتينية، تبلغ ثروته 59.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.7 مليار عن نسخة العام الثاني.

وفي المرتبة الثانية عربيا، والـ 60 عالميا، حل الأمير الوليد بن طلال آل سعود، بثروة تبلغ 16.7 مليارا، وبانخفاض قدره 45.3 عن نسخة 2017، وبانخفاض عام بلغ 1.07 مليار دولار.

جدير بالذكر أن مارك زوكربرغ، مؤسس عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصل إلى المرتبة الخامسة في القائمة، بثروة تبلغ 67.7 مليارا،فيما حل كل من الأميركي وارت بوفيت، مؤسس مجموعة "بيركشاير هاثواي" للاستثمار، في المرتبة الثالثة (87 مليارا)، والفرنسي برنارد أرنو، مؤسس "لويس فيتون" الشركة الأشهر في مجال البضائع الفخمة، في المرتبة الرابعة (75 مليارا).