100 مليار دولار صكوك 2018

المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقعت وكالة «موديز» للتصنيف أن يكون إصدار الصكوك مستقراً العام الجاري، وأن تصل إلى 100 مليار دولار، وهو مستوى 2017. وتوقعت الوكالة أن يظل مستوى الإصدارات العام الجاري بمعدلاته العام الماضي نفسها رغم تراجع الإصدارات في النصف الأول من 2018 بنسبة 12% إلى 55 مليار دولار، مدعوماً بالإصدارات الدورية في ماليزيا وإندونيسيا وتسبب تراجع الإصدارات الخليجية من الصكوك في تراجع المعدل في النصف الأول من العام.

وقال نيتيش بوجناجروالا نائب أول رئيس موديز للائتمان إنه على المدى الطويل تتوقع الوكالة أن يستمر حجم إصدارات الصكوك في النمو، حيث إن الحكومات في أسواق الدول الإسلامية حولت تركيزها على الخلط بين أدوات التمويل الإسلامي والتقليدي. وأشارت «موديز» إلى أن إطلاق برنامج المتعاملين للصكوك في السعودية وبدء تداول الصكوك في البورصة التركية في أغسطس كان دافعاً للسوق. والمتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك الخضراء في كل من ماليزيا وإندونيسيا، وقد يشجع ذلك حكومات دول التعاون الساعية إلى تنويع مصادر تمويلها واقتصادها بعيداً عن النفط.