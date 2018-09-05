استبعاد «دويتشه بنك» من «يورو ستوكس 50»

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلنت البورصة الألمانية أمس أنه سيتم استبعاد «دويتشه بنك» من مؤشر «يورو ستوكس 50» لأسهم كبرى الشركات الأوروبية في وقت لاحق من الشهر الجاري. وتراجعت أسهم البنك بأكثر من 37% منذ بداية العام ما يعني أنها لن تكون ممثلة في المؤشر بداية من الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

ومن بين المؤسسات الألمانية الممثلة في المؤشر شركة البرمجيات العملاقة (ساب) ومجموعة «سيمنز» الصناعية و«دايملر» لتصنيع السيارات و«أليانز» للتأمين. تجدر الإشارة إلى أن «كومرتس بنك»، ثاني أكبر البنوك الألمانية، سيتم استبعاده من مؤشر «داكس» الألماني اليوم بعد أن ظل مدرجاً فيه منذ إنشائه عام 1988.