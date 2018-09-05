أميركا تُغرّم «سوسيتيه جنرال» 1.1 مليار يورو

المصدر: باريس - أ ف ب

أعلن مصرف «سوسيتيه جنرال» الفرنسي أمس أنه من المتوقع أن يدفع غرامة 1.1 مليار يورو لتسوية خلاف مع السلطات الأميركية التي اتهمته بانتهاك عقوبات مرتبطة بإيران. وقال ثاني أكبر المصارف الفرنسية في بيان إنه يتوقع أن يكون قادراً على السداد من أموال مخصصة لتسوية الخلافات.

وجاء في البيان أن «سوسيتيه جنرال دخل مرحلة أكثر تقدماً من المحادثات مع السلطات الأميركية بهدف حل المسألة خلال أسابيع».

وأضاف أنه من أصل مخصصات للخلافات بقيمة 1.43 مليار دولار سيتم اقتطاع 1.1 مليار دولار لقضية العقوبات الأميركية.

وكان المصرف موضوع تحقيقات وقضايا عدة في الأشهر الماضية.