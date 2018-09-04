المالية السعودية تكشف حقيقة فرض رسوم على تحويلات الأجانب

المصدر: البيان الالكتروني

نفت وزارة المالية السعودية، "الثلاثاء"، ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام بشأن مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب.

وأكدت الوزارة الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت الوزارة إلى أن حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.