5.71 % مكاسب «ناسداك» الشهر الماضي

المصدر: نيويورك - رويترز

أنهت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية في بورصة «وول ستريت» شهر أغسطس الماضي على مكاسب مع صعود ناسداك 5.71 % وستاندرد آند بورز 3.02 % وداو جونز 2.15 %.

كما أنهت المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع ارتفاع ناسداك 2.06 % وستاندرد آند بورز 0.93 % وداو جونز 0.67 %.

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز آخر جلسات التداول لشهر أغسطس، أول من أمس، في بورصة «وول ستريت» مستقراً، بينما تراجع مؤشر داو جونز وأغلق مؤشر ناسداك مرتفعاً في تعاملات ضعيفة مع اختتام محادثات التجارة بين كندا والولايات المتحدة بدون اتفاق قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة. وأغلق داو جونز منخفضاً 0.09 %، بينما زاد ستاندرد آند بورز 0.01 %.