ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 7 أشهر

المصدر: واشنطن - رويترز

أظهر مسح نشر أمس أن ثقة المستهلكين الأميركيين هبطت إلى أدنى مستوى في 7 أشهر في أغسطس، مع قلق الأسر من ارتفاع الأسعار وسط اقتصاد قوي والتوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.

وقالت جامعة ميشيغان إن مؤشرها لثقة المستهلكين تراجع إلى قراءة بلغت 96.2 في نهاية أغسطس. وفي حين أن هذه القراءة تمثل تحسناً من 95.3 في أوائل الشهر، إلا أنها الأدنى منذ يناير ومنخفضة من 97.9 في يوليو.

وهبط المؤشر الفرعي للأوضاع الحالية، والذي يعكس توقعات المستهلكين إلى 110.3 من القراءة المسجلة في يوليو والبالغة 114.4. ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي بلغ 4.2% في الربع الثاني من العام، وهي أسرع وتيرة في نحو 4 سنوات وتعادل تقريباً ضعفي معدل النمو في الربع الأول والبالغ 2.2%.