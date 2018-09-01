أفضل 10 أسهم لدى صناديق التحوط

المصدر: دبي - سيد صالح

رصدت مؤسسة «غولدمان ساكس» الأميركية للخدمات المالية أسهم الشركات العشرة الأكثر تفضيلاً لدى صناديق التحوط، وذلك في تقرير نشرته أخيراً شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية.

وتوصلت «غولدمان ساكس» للقائمة النهائية لأفضل 10 أسهم لدى صناديق التحوط بعد رصد أوضاع 830 صندوقاً للتحوط، هي الأهم والأعلى قيمة على مستوى العالم.

«فيسبوك» تتصدر

واحتلت «فيسبوك»، التي تنتمي إلى قطاع الإنترنت، المركز الأول حيث بلغ عدد صناديق التحوط التي تستثمر في سهم الشركة كواحد من أهم الأسهم لديها 98 صندوقاً.

وجاءت «أمازون» في المركز الثاني، وهي تنتمي إلى قطاع الإنترنت أيضاً، ولكن رصيدها قل كثيراً عن رصيد «فيسبوك»، حيث بلغ 81 صندوقاً وكان المركز الثالث من نصيب سهم شركة «مايكروسوفت» التي تنتمي إلى قطاع البرمجيات، حيث اختار 76 صندوقاً للتحوط هذا السهم ضمن أفضل الأسهم للاستثمار الآمن.

وبفارق كبير في عدد الصناديق، جاءت شركة «ألفابيت»، وهي الشركة الأم لشركة «غوغل»، وتنتمي إلى قطاع الإنترنت، في المركز الرابع برصيد 54 صندوقاً. وحلت «إن إكس بي سيميكونداكتورز» لتصنيع أشباه الموصلات خامسة برصيد 47 صندوقاً.

تقاسم السادس

وتقاسمت «علي بابا»، المنتمية إلى قطاع الإنترنت و«فيزا» التي تنتمي إلى قطاع الخدمات المالية المركز السادس بالرصيد نفسه، وهو 43 صندوقاً. وبرصيد 41 صندوقاً جاءت شركة «اتنا»، المنتمية إلى قطاع التأمين الصحي في المركز الثامن. واختار 31 صندوقاً للتحوط سهم «باي بال» المنتمية إلى قطاع الخدمات المالية ضمن الأسهم الأساسية التي تستثمر فيها، ما منح الشركة المركز التاسع على القائمة.

وبفارق صندوق واحد، كان المركز العاشر من نصيب «كومكاست» المنتمية إلى قطاع الاتصالات.