المصدر: طوكيو - د ب ا

يعتزم البنك المركزي الياباني تقليص مشترياته من سندات الخزانة الشهر المقبل في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تخفيف البنك لقبضته على ثاني أكبر سوق لأدوات الدين في العالم.

كان البنك المركزي قد أعلن اليوم تقليل عدد الأيام التي يشتري فيها سندات الخزانة التي يتراوح مداها من عام إلى 10 أعوام بمقدار يوم واحد في حين رفع كمية السندات التي يمكنه شراؤها في أيام الشراء. وبحسب تقديرات بلومبرغ فإن مشتريات البنك من السندات خلال الشهر المقبل قد يقل عن مشترياته خلال أغسطس الماضي بنحو 200 مليار ين (1.8 مليار دولار).

يأتي التغير في سياسة البنك المركزي بعد شهر واحد من إعلانه السماح بتذبذب العائد على السندات ذات العشر سنوات بمقدار 0.2 نقطة مئوية أعلى أو أقل من صفر في المئة.