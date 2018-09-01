المصدر: روما - د ب ا

أظهرت بيانات معهد الإحصاء الإيطالي «آيستات» أمس تراجع نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني إلى أقل مستوى منذ عامين.وبلغ معدل نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني 0.2 % مقارنة بالربع الأول مقابل نموه 0.3 % خلال الفترة نفسها من 2017 وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية المنشورة في 31 يوليو الماضي.

كانت المرة الأخيرة التي سجل فيها الاقتصاد الإيطالي نموا بمعدل 2ر0% في الربع الثالث من 2016 وهو أيضاً أقل معدل نمو منذ الربع الأخير من 2016 عندما سجل نمواً بمعدل 0.1 % من إجمالي الناتج المحلي.

وأشار معهد الإحصاء إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي في إيطاليا خلال الربع الثاني من العام الحالي 0.1 % مقارنة بالربع الأول، في حين زاد الإنفاق على السلع الرأسمالية 2.9 % .