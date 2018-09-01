المصدر: بكين،‏‏ واشنطن - د ب أ

سجّل المؤشر الرسمي لمديري مشتريات المصانع في الصين ارتفاعاً بشكل غير متوقع في أغسطس الماضي في إشارة إلى تعافيه تحسبا لتصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وحقق المؤشر 51.3 % مقارنة بـ51.2 % في يوليو وتجاوز التوقعات أشارت إلى تراجعه إلى 51% في استطلاع أجرته «بلومبرغ».

وأفاد مكتب الإحصاء الصيني أمس بأن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي، الذي يغطي الخدمات والإنشاءات، ارتفع هو الآخر محققاً 54.2% أغسطس الجاري مقارنة بـ54 في يوليو الماضي وتشير المستويات فوق 50% إلى التحسن.

وفي الوقت الذي رفعت فيه الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، فإنه قد يكون من الصعب الحفاظ على الزيادة وربما يتم فرض رسوم على واردات أخرى بـ 200 مليار دولار الأسبوع المقبل.