كشف غازي مهم في صحراء مصر الغربية

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت شركة إيني الإيطالية، الخميس، اكتشاف الغاز في صحراء مصر الغربية، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقيات بترولية جديدة.

وأوضحت الشركة، وفق ما نقلته رويترز، أن البئر بلغ عمقه 17 ألف قدم، مشيرة إلى أنها عثرت على "عدة" طبقات حاملة للغاز وفقا لسكاي نيوز.

وقالت رويترز "البئر فتحت للإنتاج محققة 25 مليون قدم مكعبة معيارية يوميا".

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، وقع في وقت سابق من هذا الشهر، 3 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل.

وقدرت الاستثمارات بحوالي 139.2 مليون دولار و55 مليون دولار منح توقيع لحفر 15 بئرا جديدا.