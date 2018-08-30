أرخص بلدان الاتحاد الاوروبي وأغلاها معيشة

المصدر: البيان الالكتروني

بلغاريا هي أرخص بلد في الاتحاد الأوروبي للسلع والخدمات الاستهلاكية، في حين أن الدنمارك هي الأغلى، وفقا لبيانات جديدة نشرتها المديرية العامة للمفوضية الأوروبية يوروستات.

تظهر البيانات، التي تغطي أسعار المنتجات والخدمات، بما في ذلك الغذاء والتعليم والرعاية الصحية والإسكان، أن بلغاريا كانت أرخص بلد في التكتل الأوروبي في العام 2017، حيث كانت الأسعار أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي بنسبة 56٪.

وتعتبر رومانيا ثاني أرخص بلد، حيث كانت الأسعار أقل من المتوسط ​​52٪، تلتها بولندا والمجر وليتوانيا.

وكانت مستويات الأسعار في الدنمارك ولوكسمبورغ أعلى من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي بنسبة 41٪، في حين كانت السويد وأيرلندا وفنلندا والمملكة المتحدة من بين أكثر الدول تكلفة.

وقد أظهرت الإحصائيات الأخيرة لموقع "يوروستات" أن الدنمارك كانت هى الدولة الأغلى إذ تحتضن سلسلة من المطاعم والفنادق الفاخرة.

وفي الوقت نفسه، وصلت أسعار الكحول والتبغ في أيرلندا إلى أعلى مستوياتها. أما لوكسمبورغ فكانت ومازالت هي الأغلى من حيث السكن والماء والكهرباء والغاز.

ماذا عن الأجور؟

يتمتع سكان لوكسمبورغ بأعلى متوسط ​​للأجور الشهرية بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث تصل إلى حوالي 2000 يورو، بينما ظلت كل من بلغاريا ورومانيا في المستويات الدنيا للأجور، حيب "يورونيوز".