تحرّك أوروبي لإنقاذ منظمة التجارة العالمية

المصدر: بروكسل - وام

قرر الاتحاد الأوروبي إطلاق حزمة من التحركات والمبادرات في سعي عاجل لإنقاذ منظمة التجارة العالمية المهددة بالانهيار، بسبب احتدام الحرب التجارية، وخاصة بين الصين والولايات المتحدة. وقالت مصادر أوروبية على صلة بالتحضير لهذه المبادرات إن الاتحاد الأوروبي قرر الدعوة إلى سلسلة من اللقاءات بدءاً من شهر سبتمبر المقبل،ويستضيف الاتحاد الأوروبي اجتماعات وزارية مع كل من اليابان والولايات المتحدة، في خطوة أولى في غضون أيام من الآن في بروكسل، كما سيكشف قريباً عن خطة لإصلاح منظمة التجارة العالمية، سعياً لجعل المفاوضات أكثر مرونة، والحد من تكاليف التجارة، وجعل نظام تسوية النزاعات أكثر شفافية، وتعزيز الهيئة التجارية نفسها.

ويأتي تحرك الاتحاد الأوروبي لإنقاذ منظمة التجارة العالمية في وقت يصعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تشكيكه علناً في أدائها.