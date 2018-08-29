مستويات قياسية جديدة لمؤشرات «وول ستريت»

المصدر: Ⅶ عواصم - رويترز

فتح مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع في وول ستريت أمس على مستوى قياسي مدعومين بآمال أن يسهم اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك في الحيلولة دون حرب تجارية عالمية. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 43.06 نقطة بما يعادل 0.17 % ليفتح عند 26092.70 نقطة وزاد ستاندرد اند بورز 4.71 نقاط أو 0.16 % مسجلاً 2901.45 نقطة وصعد ناسداك 21.11 نقطة أو 0.26 % إلى 8039.01 نقطة.

وصعدت الأسهم الأوروبية أيضاً ليرتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % مسجلاً أعلى مستوياته في أسبوعين وزاد المؤشر داكس الألماني، الغني بشركات التصدير، 0.3 %. وتقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 % مستفيداً من أداء ضعيف للجنيه الاسترليني. وحقق قطاع السيارات الأوروبي بعض أكبر المكاسب حيث صعد مؤشره 1 % بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والمكسيك أول من أمس على تعديل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). ويضغط ذلك على كندا كي توافق على شروط جديدة في تجارة السيارات وتسوية النزاعات. وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3 %.

وكسر مؤشر نيكاي الياباني حاجز 23 ألف نقطة بفضل الاتفاق قبل أن يبدد معظم مكاسبه بفعل بيع لجني الأرباح، لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ منتصف يونيو. وختم نيكاي تعاملاته مرتفعاً 0.1 % إلى 22813.47 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2 % مسجلاً 1731.63 نقطة. وفاقت الأسهم المرتفعة تلك المتراجعة بواقع 1018 إلى 982.

وارتفع الذهب مدعوماً بضعف في الدولار بعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك لكن المحللين يقولون إن التوترات الأميركية الصينية المستمرة ستظل تضرب بمعولها.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 % إلى 1213.11 دولاراً للأوقية (الأونصة) بعد أن قطع في الجلسة السابقة موجة خسائر استمرت لستة أيام ولامس أعلى مستوى له في أسبوعين.