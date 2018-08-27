توقعات بزيادة حجم البطالة في ألمانيا

المصدر: Ⅶنورنبرج - د ب أ

توقع خبراء اقتصاد ألمان حدوث زيادة طفيفة في أعداد العاطلين عن العمل بالبلاد مجدداً خلال شهر أغسطس الجاري.

وفي استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وأعلنت نتائجه أمس، أرجع خبراء أكبر البنوك في ألمانيا السبب في ذلك إلى «عوامل موسمية».

ووفقاً لحسابات الخبراء، بلغ عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال شهر أغسطس الجاري 347ر2 مليون شخص.

وتمثل هذه الأعداد زيادة قدرها 22 ألف شخص مقارنة بشهر يوليو الماضي، ولكنها ستكون أقل بنحو 198 ألف شخص على أساس سنوي.

يشار إلى أن عدد العاطلين في شهر أغسطس يعد أمراً طبيعياً، إذ يسجل كثير من أنهوا سنوات الدراسة ومن أتموا تدريباً مهنياً أنفسهم كعاطلين عن العمل في البداية خلال فصل الصيف. كما توقف كثير من الشركات أي تعيينات جديدة خلال فترة العطلات في الصيف.

وباستبعاد هذه العوامل الموسمية، يتراجع عدد العاطلين بنحو خمسة آلاف شخص خلال الشهر الجاري، بحسب توقعات الخبراء.

يشار إلى أن الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا تعتزم إعلان البيانات الرسمية في هذا الشأن الخميس القادم الموافق 30 أغسطس.