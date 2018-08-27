مسؤول صيني: الولايات المتحدة استفادت منا كثيراً

المصدر: Ⅶدبي ــ البيان

قال وانغ يي عضو، مجلس الدولة الصيني، خلال تصريحات للصحفيين في بكين بعد لقاء مع وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إن الولايات المتحدة استفادت كثيرا من التجارة مع الصين، حيث حصلت على الكثير من البضائع الرخيصة الثمن، وهو أمر جيد للمستهلكين الأميركيين. وأضاف أن الشركات الأميركية استفادت جداً في الصين أيضاً.

وبدا أن الولايات المتحدة والصين تجنبتا حرباً تجارية شاملة في مايو عندما وافقت الصين على شراء المزيد من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة الأميركية، لكن الاتفاق انهار وفرض كل منهما رسوماً جمركية على وارداته من سلع الآخر.

ومنذ ذلك الحين تهدد واشنطن بفرض رسوم على سلع صينية إضافية بقيمة 450 مليار دولار. ولم تجر مباحثات رسمية بين البلدين منذ أوائل يونيو.

وتقول الصين إنها ملتزمة بحل النزاع من خلال الحوار. وقال وانغ إن الولايات المتحدة هي من بدأت التوترات الحالية، وإن على الجانبين حل قضاياهما في إطار عمل منظمة التجارة العالمية، وليس وفقاً لما يمليه القانون الأميركي.