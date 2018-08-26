295 مليار دولار أرباح الشركات الحكومية الصينية حتى يوليو

المصدر: بكين - شينخوا

أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية تسارع نمو أرباح الشركات الصينية المملوكة للدولة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2018.

وقالت الوزارة إن الأرباح الإجمالية وصلت إلى 2.02 تريليون يوان (نحو 295 مليار دولار أميركي) خلال الفترة ما بين شهري يناير ويوليو الماضيين، بارتفاع بنسبة 21.4 بالمئة على أساس سنوي. وتسارعت وتيرة النمو من 21.1% المسجلة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وارتفعت إيرادات الشركات المملوكة للدولة بنسبة 10.2% إلى نحو 32.3 تريليون يوان في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فيما توسعت التكاليف التشغيلية بنسبة 9.6% على أساس سنوي لتصل إلى 31.1 تريليون يوان.

وسجلت قطاعات الشركات المملوكة للدولة أقوى تزايد للأرباح في الفترة المذكورة.