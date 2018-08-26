أكبر هبوط لحفّارات النفط الأميركية خلال عامين

المصدر: واشنطن - رويترز

أوقفت شركات الطاقة الأميركية تشغيل تسع حفارات نفطية هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض منذ مايو 2016، في أعقاب تراجع أسعار الخام مؤخراً.

وقالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، إن إجمالي عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة تراجع إلى 860 في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من أغسطس.

ويجري تداول عقود الخام الأميركي حول 69 دولاراً للبرميل بانخفاض نحو 7% منذ بداية الربع الثالث، وتتجه نحو تسجيل أول هبوط فصلي منذ الربع الثاني من العام الماضي.

وعدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، أعلى بكثير من مستواه قبل عام عندما بلغ 759 حفاراً. وقالت «بيكر هيوز»: إن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز قيد التشغيل حالياً يبلغ 1044.