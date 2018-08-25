الإسترليني يسجل أدنى مستوى مقابل اليورو خلال 11 شهراً

المصدر: لندن - رويترز

هبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوياته مقابل اليورو منذ منتصف سبتمبر الماضي متضرراً جراء ارتفاع العملة الأوروبية ومخاوف بشأن ما إذا كان بمقدور بريطانيا إبرام اتفاقية للتجارة مع الاتحاد الأوروبي لما بعد الانفصال. لكن العملة البريطانية ارتفعت مقابل الدولار الذي اضطرب أداؤه جراء كلمة ألقاها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وشهدت العملة البريطانية شهراً قاسياً في أغسطس، إذ تأثرت سلباً من تصاعد المخاوف من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي من دون الاتفاق على ترتيبات تجارية بشأن انفصالها المقرر في مارس 2019.

وتراجع الاسترليني إلى 90.390 بنساً لليورو وهو أدنى مستوى في 11 شهراً.

وزادت العملة البريطانية إلى 1.2880 دولار لتصعد نحو 0.5% خلال الجلسة قبل أن تستقر عند حوالي 1.2850 دولار.