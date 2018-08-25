تسارع وتيرة تضخم أسعار المنتجين في إسبانيا

المصدر: مدريد - د ب أ

أفادت بيانات اقتصادية بأن وتيرة تضخم أسعار المنتجين في إسبانيا استمرت في التسارع في يوليو الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء الإسباني أن أسعار المنتجين سجلت الشهر الماضي زيادة سنوية بلغت 4.6% مقابل 4.1% في يونيو.

وتعتبر هذه أعلى وتيرة للزيادة منذ مايو 2017.

وبلغ معدل تضخم أسعار المنتجين 1.2% مع استثناء قطاع الطاقة، في تراجع من 1.3% في يونيو.

وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة سنوية 14.1%، فيما زادت أسعار السلع الرأسمالية 0.9% والسلع الوسيطة 3.2 %، فيما انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية 0.5%.

وعلى أساس شهري تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين الشهر الماضي 0.4 % مقابل 1 % في يونيو.