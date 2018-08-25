إقبال واسع على أول سندات باستخدام تكنولوجيا «بلوك تشين»

المصدر: سيدني - رويترز

قال كومنولث بنك أوف أستراليا، إن أول سندات عامة في العالم تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل «بلوك تشين» فقط حظيت بدعم 7 مستثمرين وهو ما ساعد على جمع 110 ملايين دولار أستزالي (80.48 مليون دولار) للبنك الدولي.

وقال جيمس وول المدير العام التنفيذي للبنك، وهو المرتب الوحيد لإصدار تلك السندات، إن الصفقة، الموضوعة من أجل اختبار الكيفية التي يمكن للتكنولوجيا أن تحسن بها ممارسات بيع السندات المعمول بها منذ عقود، فاقت التوقعات وإن الفوائد كانت «كبيرة جداً». وقال أرونما أوته من البنك الدولي إن الصفقة جذبت اهتماماً ضخماً. وأضاف: «أنا سعيد بأن صفقة السندات الرائدة... قوبلت بشكل جيد للغاية من المستثمرين».