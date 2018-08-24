بريطانيا تتوقع ارتفاع تكاليف الشراء من دول أوروبا

المصدر: Ⅶلندن - د ب أ

كشف تحليل رسمي نشر أمس أن البريطانيين الذين يحاولون شراء سلع من الاتحاد الأوروبي يواجهون دفع أسعار أعلى وبطء أوقات البت في اتمام الصفقات التجارية في حال عدم استطاعة الحكومة البريطانية التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من التكتل (بريكسيت).

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء الاقتصادية أن دومنيك راب وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي نشر 25 ملاحظة فنية تحدد كيف يتعين على قطاعات الأعمال والمواطنين الاستعداد لاحتمال انهيار المفاوضات مع التكتل. وفي حين يحرص راب على تقليل مثل هذه المشاكل والتأكيد أن الحياة سوف تستمر كالمعتاد، أدرجت الملاحظات سلسلة من المجالات التي سيواجه فيها الناخبون والشركات صعوبات.

فعلى سبيل المثال قد يفقد مواطنو المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي رواتبهم التقاعدية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج من التكتل.