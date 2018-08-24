الدولار يتجاوز 6 ليرات تركية

المصدر: أنقرة - رويترز

تراجعت الليرة التركية أمس لتظل تحت ضغط مع استمرار المواجهة الموجعة بين تركيا والولايات المتحدة بشأن مصير رجل دين مسيحي دون بادرة حل. ونزلت الليرة 1.1% إلى 6.1000 مقابل الدولار بعد إغلاقها عند 6.0330 ليرة.

وانخفضت العملة التركية 38% هذا العام، وتغذي أزمة العلاقات الأميركية التركية خسائرها التي أطلقتها ابتداءً بواعث القلق من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية. وجاءت التعاملات دون المعتاد وتركزت على الأرجح في الأسواق الخارجية. والأسواق التركية مغلقة منذ يوم الاثنين الماضي في عطلة بمناسبة عيد الأضحى.

وقالت أنقرة إن واشنطن تشن حرباً اقتصادية ولا تبدي احتراماً للنظام القضائي فيما يتعلق بقضية أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهاب، وهي القضية التي أضرت بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.