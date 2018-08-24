شركة كورية جنوبية تشتري مكثفات أسترالية وأميركية لإحلال نفط إيران

المصدر: سيئول، سنغافورة- رويترز

قال مصدران بقطاع النفط، أمس، إن هانوا توتال بتروكيميكال الكورية الجنوبية زادت وارداتها من مكثفات الولايات المتحدة وأستراليا وإنها تسعى إلى شراء المزيد من الشحنات الأوروبية لاستبدال إمدادات إيرانية. يتماشى ذلك التحرك مع ما تقوم به شركات تكرير النفط الأخرى في كوريا الجنوبية، التي تستبدل النفط الإيراني بواردات مماثلة. وقال المصدران إن الشركة المنتجة للبتروكيماويات اشترت مليون برميل من مكثفات إيجل فورد الأميركية تسليم نوفمبر وزادت الواردات من أستراليا حيث اشترت في الآونة الأخيرة مكثفات وايت ستون للتسليم في أكتوبر.

وقال أحد المصادر: إن المشتريات جزء من مساعي هانوا توتال لاستبدال المكثفات الإيرانية قبيل إعادة فرض عقوبات على إيران في نوفمبر.

وعلقت شركات التكرير وإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية شحنات النفط والمكثفات الإيرانية في يوليو ما أوقف الشحنات تماماً للمرة الأولى في 6 سنوات في ظل ضغط أميركي لإنهاء الواردات من إيران اعتباراً من نوفمبر.

في المقابل زادت كوريا الجنوبية وارداتها من المكثفات من أستراليا وستشتري شحنتين بمقدار 650 ألف برميل من مكثفات نورث ويست شيلف في أغسطس، وهي أكبر كمية منذ مارس 2015 وفقاً لبيانات حركة التجارة على تومسون رويترز أيكون.

وقالت مصادر تجارية إن شركات كورية جنوبية اشترت أيضاً مكثفات نورث ويست شيلف تحميل سبتمبر وأكتوبر. وتقول مصادر أخرى إن بنوكاً كورية جنوبية أوقفت مدفوعات النفط الإيراني قبيل العقوبات الأميركية التي ستسري من نوفمبر على الرغم من أن سيئول ما زالت تعمل للحصول على إعفاء من واشنطن من أجل استيراد بعض النفط من إيران.