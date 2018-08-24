«كريدي سويس» يجمد 5 مليارات دولار لروسيا

المصدر: زيوريخ - رويترز

أفادت بيانات مالية لكريدي سويس، أحد أكبر بنوك سويسرا، أنه جمد نحو 5 مليارات فرنك سويسري (5 مليارات دولار) من الأموال المرتبطة بروسيا لتفادي الوقوع تحت طائلة عقوبات أميركية ما يزيد الضغوط على موسكو.

وتسلط الخطوة الضوء على المخاوف المنتشرة على نطاق واسع بين البنوك من أعمال انتقامية من جانب واشنطن إذا تعاملت مع أفراد أو كيانات روسية مستهدفة. وامتلك كريدي سويس طائرة تنازل عنها رجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا وسبق أن أقرض المال إلى ثري روسي آخر هو فيكتور فيكسيلبرغ قبل فرض العقوبات.

وبالنسبة للنخبة الروسية، فربما تسد مثل تلك الخطوات مصدرا مهما للتمويل، وملاذاً آمناً لثروات بمليارات الروبل.

وقالت ناطقة باسم البنك إن كريدي سويس يتعاون مع الجهات التنظيمية الدولية في أي مكان يعمل به للتحقق من الالتزام بالعقوبات، بما في ذلك التزامه بالعقوبات المتعلقة بروسيا. وأظهرت بيانات المركزي الروسي أن نحو 6.2 مليارات دولار أو 14 % من إجمالي الأموال الخارجة من روسيا، اتجهت إلى سويسرا في 2017، وهو ما يعادل حوالي 3 أمثال الأموال التي اتجهت إلى الولايات المتحدة.