البنك الدولي يطرح أول سندات بتقنية «بلوك تشين»

المصدر: سيدني - رويترز

سعّر البنك الدولي أول سندات عامة تُنشأ وتدار باستخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل «بلوك تشين» فقط في صفقة قيمتها 100 مليون دولار أسترالي (73.16 مليون دولار أميركي)، تهدف إلى اختبار كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحسّن ممارسات بيع السندات المعمول بها منذ عقود.

وقال كومنولث بنك أوف أستراليا، المدير الوحيد للعملية، في بيان: إن السندات الصادرة لأجل عامين، جرى تسعيرها بعائد 2.251 % وستجري تسويتها في 28 أغسطس.

ويُنظر إلى العملية التجريبية كخطوة أولية للانتقال بمبيعات السندات من نمطها التقليدي صوب نظام آلي أسرع وأقل تكلفة.

وكثيراً ما يستخدم البنك الدولي، الحاصلة سنداته على تصنيف AAA، قدرته على الاقتراض للمساعدة في تطوير أسواق جديدة للسندات وكذلك لتحقيق الريادة في أساليب جديدة لبيع وتداول الأوراق المالية.

ويصدر البنك ما بين 50 و60 مليار دولار سنوياً من السندات لدعم التقدم الاقتصادي في الدول النامية.

وأستراليا موقع اختبار مألوف لأحدث التطورات في السوق بسبب بنيتها التحتية الراسخة وقبول المستثمرين العالميين للدولار الأسترالي كإحدى أكثر العملات تداولاً في العالم.