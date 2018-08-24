المصدر: موسكو- وكالات

تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته خلال عامين مقابل الدولار في تعاملات بورصة موسكو أمس، وسط ضغوط العقوبات الأميركية الموسعة.

وسجل سعر الدولار 69 روبل في تعاملات بورصة موسكو، وهو أضعف مستوى للعملة الروسية منذ أبريل 2016، في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد الروسي توسع نطاق العقوبات الأميركية.

وفرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات على شركتي شحن روسيتين بناء على اتهام بإتجارهما في النفط مع كوريا الشمالية.

كما أعلنت الحكومة الأميركية أنها سوف تحظر الصادرات الأميركية، التي يمكن أن يكون لها استخدام عسكري، إلى روسيا، ومن المقرر أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي الروسي أول من أمس، إنه مستعد للتدخل لدعم الروبل.

وارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.61% وبلغ 79.38 روبل.

ويأتي ضعف وانخفاض صرف الروبل مقابل الدولار على خلفية شراء البنك المركزي لوزارة المالية الروسية للعملة في السوق المحلية بمبلغ إجمالي وقدره (20.1 مليار روبل) إضافة إلى قيام الهيئة التنظيمية للوزارة بشراء العملة مقابل 17.5 مليار روبل.