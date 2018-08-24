المصدر: بكين - رويترز

أظهرت بيانات جمركية أمس تراجع واردات الصين من الحبوب تراجعاً حاداً في يوليو بعد أن فرضت بكين رسوماً باهظة على الشحنات القادمة من الولايات المتحدة وسط صراع تجاري متفاقم.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك فقد اشترت الصين 220 ألف طن من (الذرة البيضاء) في يوليو بانخفاض 62.5% من 588 ألفاً و364 طناً قبل عام.

وجاءت الأرقام أقل أيضاً من مستوى يونيو البالغ 450 ألف طن عندما اقتنص المشترون الشحنات الأميركية وسط تخفيف مؤقت للتوترات التجارية الصينية الأميركية.

وأظهرت الأرقام أن الصين اشترت 330 ألف طن من الذرة في يوليو بتراجع 63.7% على أساس سنوي.

وبلغت مشتريات القمح 140 ألف طن والشعير 600 ألف طن.

في المقابل سجلت واردات السكر 250 ألف طن بزيادة أكثر من 300%.