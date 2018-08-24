الذهب ينخفض بضغط الرسوم التجارية والفائدة الأميركية

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار الذهب، أمس، بعد أن بلغت أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بفعل المخاوف من جولة أخرى من الرسوم الجمركية الأميركية على الصين وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة. وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1191.62 دولاراً للأوقية (الأونصة). وبلغت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 13 أغسطس عند 1201.51 دولار في الجلسة السابقة، لكنه فشل في التمسك بالمستوى النفسي المهم البالغ 1200 دولار، بعد أن ارتفع من أدنى مستوى في عام ونصف العام الذي لامسه الأسبوع الماضي.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5 % إلى 1197.8 دولاراً. وقال بيتر فونج مدير التداول لدى وينج فونج للمعادن النفيسة في هونغ كونغ: «الناس قلقون بشأن الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على الصين، ويشترون الدولار الذي يُنظر إليه كملاذ آمن حالياً».

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 14.62 دولاراً للأوقية.

وهبط البلاتين 1.2 % إلى 781.05 دولاراً للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1 % إلى 916.70 دولاراً للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 928.50 دولاراً أول من أمس.