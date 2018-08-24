نمو دون التوقعات للشركات في منطقة اليورو

المصدر: لندن - رويترز

أظهر مسح نُشرت نتائجه أمس أن نمو شركات منطقة اليورو ارتفع قليلاً هذا الشهر، لكن ليس بالقدر الذي كان متوقعاً، مع تأثير آفاق الحرب التجارية المتنامية سلباً على التوقعات.

لكن «آي إتش إس ماركت» التي تجري المسح حذرت من أن بيانات أغسطس تستند إلى حجم عينة أقل بكثير، وبالأخص بين شركات الصناعات التحويلية والتي بلغت نحو نصف العدد المعتاد للمشاركين في المسح في بعض الدول.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات بمنطقة اليورو، الذي يُنظر إليه كمؤشر جيد على متانة الاقتصاد، إلى 54.4 نقطة في أغسطس من 54.3، ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 54.4 في استطلاع رويترز. وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو.