ارتفاع سعر النفط 3% والذهب 0.3%

المصدر: وكالات

ارتفعت أسعار النفط ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بعد أن أظهرت بيانات الحكومة الأميركية تراجعا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام وفي ظل احتمال شح الإمدادات بفعل عقوبات واشنطن على إيران.

وزادت عقود خام برنت 2.15 دولار بما يعادل ثلاثة بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 74.78 دولار للبرميل. وبلغ خام القياس العالمي 75 دولارا خلال الجلسة وهو أعلى سعر له منذ 31 يوليو.

وصعدت عقود الخام الأميريكي غرب تكساس الوسيط 2.02 دولار إلى 67.86 دولار للبرميل عند التسوية بزيادة 3.1 بالمئة.

وتراجعت مخزونات الخام الأميركية 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة متجاوزة توقعات المحليين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لانخفاض 1.5 مليون برميل.

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 89 ألف برميل يوميا عن مستوى الأسبوع السابق القياسي المرتفع البالغ 17.9 مليون برميل يوميا. واستقرت معدلات تشغيل المصافي عند مستوى الأسبوع الماضي البالغ 98.1 بالمئة من الطاقة الإجمالية وهو أعلى معدل منذ 1999.

وقال جيم ريتربوش رئيس ريتربوش اند أسوسيتس في مذكرة "قوة استهلاك المصافي ساهمت في التراجع الكبير لمخزون الخام في حين عوضت زيادات البنزين ونواتج التقطير حوالي نصف التراجع."

وزادت مخزونات البنزين الأميركية 1.2 مليون برميل ومخزونات نواتج التقطير 1.8 مليون برميل.

استمد النفط دعما إضافيا من هبوط الدولار هذا الأسبوع بفعل انتقاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزيادات أسعار الفائدة التي يجريها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وانخفاض الدولار يجعل النفط أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

وجاء مزيد من الدعم من احتمال تراجع صادرات النفط الخام من إيران إثر فرض عقوبات أميركية جديدة على ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول.

وفي سياق متصل، أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تعاملات أمس الأربعاء، لتواصل ارتفاعها للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل بحث المستثمرين عن ملاذ آمن مع استمرار تراجع الدولار لليوم السادس على التوالي.

جاء ارتفاع الأسعار اليوم على خلفية انتظار نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الشهر الجاري، وبدء المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين اليوم.

وتتوقع الأسواق في مختلف أنحاء العالم أن تؤدي المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، خلال الأسبوع الحالي، إلى تهدئة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 3.30 دولار أي بنسبة 0.3% إلى 1203.30 دولار للأوقية تسليم ديسمبر المقبل، كان سعر الذهب قد أنهى تعاملات أمس بارتفاع قدره 5.40 دولار أي بنسبة 0.45% إلى 1200 دولار للأوقية.