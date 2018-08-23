النفط فوق 74 دولاراً

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوياتها في أسبوعين متجاوزة 74 دولاراً للبرميل، أمس، بفعل انخفاض حاد في مخزونات الولايات المتحدة، بينما تنبئ العقوبات الأميركية على إيران بنقص في الإمدادات.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 5.2 ملايين برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس إلى 405.6 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاضها 1.5 مليون برميل.

وخلال التعاملات بلغ خام القياس العالمي برنت 74.01 دولاراً بزيادة 1.38 دولار، بعدما صعد إلى 74.19 دولاراً، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 8 أغسطس، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.28 إلى 67.12 دولاراً. وتلقى النفط دعماً، أيضاً، من ضعف الدولار الذي هبط هذا الأسبوع بفعل تعليقات للرئيس الأميركي دونالد ترامب عن السياسة النقدية. وتلقت السوق دعماً إضافياً من الانخفاض المحتمل في صادرات الخام من إيران، بفعل العقوبات الأميركية.