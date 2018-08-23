20 مليار دولار الأرباح الفصلية لأكبر صندوق ثروة سيادي

المصدر: Ⅶ أوسلو - وكالات

تمكّن صندوق الثروة السيادي في النرويج من تحقيق عائد يبلغ 1.8% خلال الربع الثاني من العام الجاري. وأعلن صندوق الثروة السيادي أمس أن إجمالي عائداته بلغت ما يعادل 167 مليار كرونة نرويجية (19.7 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح تقرير الصندوق أن فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي شهدت زيادة في استثمارات الأسهم بنحو 2.7%، أما استثمارات العقارات فارتفعت 1.9%. أما استثمار الدخل الثابت في صندوق الثروة بالسويد فاستقر في الفترة من أبريل وحتى يونيو.

وتابع التقرير ربع السنوي أن استثمارات الصندوق كانت موزعة بنسبة 30.6% في الدخل الثابت و2.6% في العقارات وبنحو 66.8% في الأسهم.

وبحسب التقرير فإن شركة «أماوزن» هي الأكثر إيجابية فيما يخص العوائد في الربع الثاني من العام الجاري، تليها «أبل» وشركة النفط «رويال داتش شل».

وذكر التقرير أنه بنهاية يونيو الماضي وصلت القيمة الإجمالية للصندوق 8.3 تريليونات كرونة.