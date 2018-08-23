4.4 مليارات دولار مشروع جديد لـ «إس أويل»

المصدر: Ⅶسول - د ب أ

أعلنت شركة «إس أويل كورب» ثالث أكبر شركة تكرير نفط في كوريا الجنوبية أمس، اعتزامها استثمار أكثر من 5 تريليونات وون كوري جنوبي (4.4 مليارات دولار) لإقامة مشروع بتروكيماويات جديد.

وذكرت الشركة المملوكة بأكثر من 60% لشركة «أرامكو» السعودية العملاقة للنفط أنها تجري دراسة جدوى للمشروع الذي يستهدف زيادة محفظة استثماراتها في قطاع البتروكيماويات. ينتج المشروع الجديد 1.5 مليون طن سنوياً من الإيثيلين من خام «نافتا» واستخدام الغاز المتدفق كمنتج ثانوى كوقود في مصافي النفط. كما ستنتج منشآت تكرير الأويلفين الجديدة منتجات بتروكيماويات عالية الجودة بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. ويقام المشروع الجديد في مدينة أولسان الصناعية جنوب شرقي كوريا الجنوبية وسيمثل أحد محركات النمو الاقتصادي في المنطقة.

تقدر قيمة المشروع الجديد بحوالي 4.8 تريليونات وون ويستهدف تحويل المواد منخفضة القيمة إلى منتجات كيماوية عالية القيمة مثل البنزين والأوليفين، كما يمكن للمشروع الجديد إنتاج مادة «أوكسيد البروبلين» التي تعد مادة خام أساسية لصناعة مادة البوليوريتان التي تدخل في صناعة دواخل السيارات والأجهزة الإلكترونية والمواد العازلة.

يذكر أن شركة «أرامكو» السعودية العملاقة للنفط تمتلك 63.4% من أسهم «إس أويل».