ألمانيا تعتزم زيادة استثماراتها في أفريقيا

المصدر: برلين - د ب أ

تعتزم الأوساط الاقتصادية في ألمانيا زيادة استثماراتها في قارة أفريقيا.وقال رئيس الجمعية الأفريقية للاقتصاد الألماني شتيفان ليبينج، أمس، في برلين: «نرصد ارتفاعاً واضحاً في النشاط الاستثماري والتجاري مع القارة المجاورة».

وذكر أن شركات ألمانية في أفريقيا تعتزم زيادة استثماراتها هناك خلال هذا العام لأكثر من مليار يورو، لترتفع نسبة الاستثمارات الألمانية في أفريقيا خلال عام لأكثر من 10%.

وقال رئيس الجمعية الأفريقية للاقتصاد الألماني: «النجاح الراهن له علاقة أيضاً بتسهيل الحكومة الاتحادية الألمانية لشروط ضمانات قروض التصدير لسلسلة من الدول الأفريقية»، موضحاً أن الحكومة لبت بذلك مطلباً تنادي به الشركات الألمانية منذ سنوات.وأضاف ليبينج: «هذا الإجراء فعّال، وتحقق بفضله الكثير من المشروعات».