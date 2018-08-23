رسوم أميركية على واردات من 6 دول

المصدر: Ⅶ واشنطن - رويترز

قالت وزارة التجارة الأميركية إنها اتخذت إجراءً مبدئياً بتطبيق تعريفات جمركية على بعض المنتجات من 6 دول من ضمنها الصين وتركيا.

وأضافت في بيان أول من أمس، أن قرار التعريفات الجديد يشمل منتجات أنابيب اللحام ذات القطر الكبير. وتابعت أن الدول التي من المقرر اختصاصها بالقرار هي كندا وتركيا والصين والهند وكوريا الجنوبية واليونان. وأوضح بيان الوزارة الأميركية أن واشنطن وجدت أن الأنبوب يُباع بسعر أقل من القيمة العادلة بنسب تتراوح بين 3.45% و132.63%.

واجتمع المسؤولون من الصين والولايات المتحدة أمس، لبحث المسائل التجارية المشتركة وسط آمال من جانب المستثمرين بالتوصل إلى حل للنزاع التجاري الراهن بين أكبر اقتصادين في العالم.