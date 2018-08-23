«هاندلسبانكن» يرفع توقع النمو بالسويد

المصدر: Ⅶستوكهولم - د ب أ

عدل بنك «هاندلسبانكن» السويدي أحد أكبر بنوك شمال أوروبا توقعاته لنمو الاقتصاد السويدي خلال العامين الحالي والمقبل نحو الارتفاع إلى 3.1 و1.8% من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب مقابل 2.9 و1.6% في توقعات أبريل الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى انقسام أعضاء البنك المركزي السويدي «ريكسبانك» بشأن توقعات التضخم خلال الخريف المقبل وهو ما سيؤثر على قرار البنك بشأن زيادة سعر الريبو وهو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية.

ويتوقع «هاندلسبانكن» قيام البنك المركزي برفع سعر الريبو في اجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل، لكن السعر لن يتجاوز مستوى 0% قبل الجزء الأخير من 2019.

وأشار التقرير إلى المخاطر السياسية التي تواجه الاقتصاد السويدي خلال الشهور المقبلة وتشمل الحروب التجارية في العالم وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاضطرابات المالية في تركيا.

ويرى البنك أن اقتصاد السويد ومنطقة شمال أوروبا يمكنه التغلب على تداعيات الصراعات التجارية الحالية «إذا لم يتسع نطاقها لتشمل فرض رسوم على السيارات أو تتحول إلى حرب تجارية عالمية».