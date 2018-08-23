مصر تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار

المصدر: Ⅶ القاهرة - رويترز

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أمس، إن مصر تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019 التي بدأت أول يوليو من 7.9 مليارات دولار في السنة السابقة.

وذكرت الوزيرة في بيان أن خطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018-2022 التي تتبناها مصر تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021-2022.

وأضافت أن مصر تسعى لخفض نسبة العجز الكلي في الموازنة إلى 8.5 % في 2018-2019 من 9.5 % في السنة الماضية، على أن تصل إلى أقل من 5 % في 2021-2022.

كما تستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.8 % في السنة الأولى 2018-2019 وصولاً إلى 8 % في السنة الأخيرة منها.