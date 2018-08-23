ارتفاع مؤشر أداء الاقتصاد الأسترالي في يوليو

المصدر: كانبرا - د ب أ

أظهرت بيانات اقتصادية أمس ارتفاع المؤشر الأساسي لقياس أداء الاقتصاد الأسترالي خلال يوليو الماضي وهو ما يمثل إشارة إيجابية لآفاق النمو الاقتصادي في البلاد.

وارتفع مؤشر «ويستباك-معهد ملبورن»، الذي يشير إلى الوتيرة المحتملة للنشاط الاقتصادي خلال الأشهر التسعة المقبلة إلى موجب 0.55 نقطة خلال يوليو الماضي مقابل 0.06 نقطة خلال يونيو.

وتوقّع التقرير الصادر عن بنك «ويستباك» أمس، نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الفترة المتبقية من 2018 واستمراره وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً خلال العام المقبل في ظل حالة الغموض التي تحيط بآفاق الإنفاق الاستهلاكي.

من ناحيته قال «بيل إيفانز» كبير خبراء الاقتصاد في «ويستباك» إن تراجع أسعار العقارات مع تباطؤ نمو الوظائف أدى إلى تراجع الثقة في سوق العمل، في حين أن ارتفاع معدلات ديون الأسر يمكن أن يمثل عائقاً أمام نمو الاقتصاد.

وأشار «إيفانز» إلى وجود عائق واضح أمام جهود البنك المركزي الأسترالي للعودة بمعدل التضخم إلى المستوى المستهدف ويتمثل في تأثير الأداء الاقتصادي الضعيف لمدة 5 سنوات للتضخم على توقعات المستهلكين والشركات.