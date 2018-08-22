الذهب يعزز مكاسبه بدعم انخفاض الدولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

استمرت أسعار الذهب في الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، أمس، في ظل التراجع واسع النطاق في أسعار الدولار بعدما أعرب الرئيس دونالد ترامب عن أسفه بشأن قرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة.

وقال ترامب إنه «لا يشعر بالسعادة» بشأن مجلس الاحتياط الاتحادي في ظل رئيسه جيروم باول، مضيفاً أنه يتعين على البنك المركزي الأميركي بذل المزيد من الجهد لمساعدته في تعزيز الاقتصاد.

كما اتهم ترامب الصين بالتلاعب في قيمة عملتها، وذكر أنه لا يتوقع إحراز تقدم كبير خلال المحادثات المزمعة هذا الأسبوع بين الولايات المتحدة والصين. وارتفعت أسعار الذهب 0.57 % لتصل إلى 1193.6 دولاراً للأوقية بعد ارتفاعها بنسبة 0.5 % خلال الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار التعاقدات الأجلة للذهب 0.49 % إلى 1200.4 دولار للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار 1.2 % خلال الأيام الأربعة الماضية في أسوأ أداء له منذ أواخر مارس الماضي.