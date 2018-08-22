الصين: نأمل نتيجة جيدة.. وترامب: لا نتوقع الكثير

المصدر: Ⅶواشنطن - رويترز

أعربت وزارة الخارجية الصينية عن أملها بالتوصل إلى نتيجة جيدة خلال المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة هذا الأسبوع. جاء ذلك على لسان الناطق باسم الوزارة لو كانغ في تصريحات أدلى بها خلال إفادة صحفية دورية، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه لا يتوقع إحراز تقدم كبير في المحادثات المقرر عقدها في واشنطن اليوم وغداً. وأضاف لو: «نأمل بأن يجلس الطرفان بهدوء وثبات، ويكرسا أنفسهما للتوصل إلى نتيجة جيدة على أساس المساواة والتكافؤ والثقة».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أبلغ رويترز بأنه لا يتوقع إحراز الكثير من التقدم عبر المباحثات مع الصين. وقال ترامب في مقابلة إنه ليس لديه «إطار زمني» لإنهاء الخلاف التجاري مع الصين، الذي ينذر بفرض رسوم جمركية على جميع السلع المتداولة تقريباً بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتنطلق المحادثات اليوم مع بدء سريان رسوم أميركية على بضائع صينية بقيمة 16 مليار دولار إلى جانب رسوم انتقامية فرضتها بكين على بضائع أميركية بقيمة مماثلة.

ويعقد مكتب الممثل التجاري الأميركي جلسات أيضاً هذا الأسبوع لبحث اقتراحات بفرض رسوم على بضائع صينية أخرى بقيمة 200 مليار دولار وهو ما سيبدأ في التأثير سلباً بشكل مباشر على المنتجات الاستهلاكية.

وقال ترامب إن مفاوضين صينيين سيصلون قريباً، مضيفاً أنه لا يتوقع الكثير من النقاشات المتوسطة المستوى، وأن تسوية النزاع التجاري مع الصين ستستغرق وقتا. كما اتهم ترامب الصين بالتلاعب في عملتها اليوان لتعويض الاضطرار لسداد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن، بينما قال إن البنك المركزي الأميركي يجب أن يتبع سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

ومن المتوقع أن تقعد الاجتماعات اليوم وغداً في واشنطن، وهي أول محادثات تجارية رسمية بين الولايات المتحدة والصين منذ يونيو الماضي حين اجتمع وزير التجارة الأميركي ويلبور روس مع ليو خه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني في بكين ولكن دون التوصل لأي اتفاقات.

ومنذ ذلك الحين، انخرطت واشنطن وبكين في جولات متصاعدة تبادلا فيها فرض الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق رسوم يفرضها البلدان على سلع بقيمة 50 مليار دولار من الأخرى بحلول غد الخميس. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع السلع التي تصدرها الصين للولايات المتحدة تقريباًالتي تزيد قيمتها على 500 مليار دولار.

وتأتي الرسوم التي يفرضها ترامب في إطار مساعي إدارته للضغط على الصين كي تجري تغييرات كبيرة في سياساتها الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية بشكل أفضل وإنهاء مساعيها لدعم القطاعات الصناعية وفتح أسواقها أمام المنافسة الأجنبية. وتنفي بكين مزاعم أميركية بالنقل القسري للتكنولوجيا الأميركية بشكل منهجي، وتشدد على أنها ملتزمة بقواعد منظمة التجارة العالمية.

وكانت أغلبية ساحقة من الخبراء الاقتصاديين في القطاع الخاص في الولايات المتحدة قد أكدوا أن السياسة التجارية الحالية التي تقضي بزيادة الرسوم الجمركية سوف تؤدي إلى نتائج سلبية على الاقتصاد الأميركي».