محادثات «أرامكو» تتجه للاستثمار في مجمع بتروكيماويات بماليزيا

المصدر: كوالالمبور - رويترز

قال الرئيس التنفيذي لوحدة تصنيع الكيماويات التابعة لشركة الطاقة الحكومية الماليزية «بتروناس» إن شركة «أرامكو» السعودية قد تعزز استثمارها في مجمع بنجيرانج للتكرير والبتروكيماويات في ماليزيا. وأضاف سازالي حمزة، الرئيس التنفيذي لبتروناس كيميكالز جروب: «هناك احتمال.. تارة نعرض عليهم، وتارة يبدون اهتمامهم، لكن الأمر يخضع للجدوى الاقتصادية».

وفي العام الماضي، وقّعت «أرامكو» اتفاقاً لاستثمار سبعة مليارات دولار في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات «رابيد»، وهو جزء من مجمع بنجيرانج المتكامل. واشترت شركة الطاقة السعودية لاحقاً حصة بقيمة 900 مليون دولار في مشاريع بتروكيماويات في رابيد.

وتقود «بتروناس كيميكالز» الشق الخاص بالبتروكيماويات في «رابيد» الواقع في ولاية جوهور بجنوب ماليزيا، وهو أكبر مشروع لبتروناس بقطاع المصب باستثمارات إجمالية تقدر بواقع 27 مليار دولار. ويضم مجمع بنجيرانج المتكامل مصفاة نفطية بطاقة 300 ألف برميل يومياً، ومجمعاً للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية قدرها 7.7 ملايين طن متري، وموقعاً لتخزين النفط. وذكر سازالي أن «بتروناس كيميكالز» تدرس جدياً الاستحواذ على شركات لتوسعة نشاطها.