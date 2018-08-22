أرباح «بي.إتش.بي بيليتون» السنوية تقفز 33%

المصدر: ملبورن - رويترز

أظهرت نتائج أعمال شركة «بي.إتش.بي بيليتون»، أكبر شركة تعدين في العالم، قفزة نسبتها 33% في الأرباح الأساسية السنوية مدعومة في الأساس بأسعار النفط والمعادن الأساسية القوية. وبلغت الأرباح الأساسية، التي تستبعد المكاسب والخسائر غير المتكررة، في السنة المنتهية في 30 يونيو إلى 8.93 مليارات دولار من 6.73 مليارات دولار في السنة السابقة، لتأتي أقل قليلاً من تقديرات 15 محللاً استطلعت تومسون رويترز آراءهم والتي أشارت لربح قدره 9.27 مليارات دولار.

وأعلنت «بي.إتش.بي بيليتون»، أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في استراليا، عن توزيعات أرباح نهائية قياسية قدرها 0.63 دولار للسهم، ارتفاعاً من 0.43 دولار قبل عام، بدعم من تدفقات نقدية حرة بلغت 12.5 مليار دولار ساهم فيها الأداء التشغيلي القوي وارتفاع أسعار السلع الأولية. ومع أخذ تكاليف غير متكررة في الحسبان، انخفضت أرباح «بي.إتش.بي بيليتون» 37% إلى 3.71 مليارات دولار.

وارتفع إجمالي الإيرادات 20% إلى 45.81 مليار دولار. وزادت إيرادات أنشطة استخراج الحديد الخام، أكبر قطاعات «بي.إتش.بي»، بنسبة 1.3%، بينما قفزت إيرادات النحاس نحو 60% بدعم من ارتفاع الإنتاج من منجم إسكونديدا في تشيلي.