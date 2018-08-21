12.5 % نمو أرباح «وول وورث» لتجارة التجزئة

المصدر: كانبرا - د ب أ

أعلنت شركة «وول وورث ليميتد» الأسترالية لتجارة التجزئة ارتفاع صافي أرباحها خلال العام المالي الماضي بنسبة 12.5% سنوياً إلى 1.72 مليار دولار أسترالي مقابل 1.53 مليار دولار خلال العام المالي قبل الماضي.

في الوقت نفسه ارتفع صافي أرباح العمليات المستمرة للشركة خلال العام المالي الماضي بنسبة 12.9% سنوياً إلى 1.61 مليار دولار، في حين زادت أرباح التشغيل بنسبة 9.5% إلى 2.55 مليار دولار أسترالي.

وذكرت الشركة أن إجمالي مبيعاتها خلال العام المالي الماضي زاد بنسبة 3.4% إلى 56.73 مليار دولار مقابل 54.84 مليار دولار في العام المالي قبل الماضي.

في الوقت نفسه، أعلن مجلس الإدارة صرف توزيعات نقدية بقيمة 50 سنتاً لكل سهم، لتصل التوزيعات النقدية العادية عن العام الماضي إلى 93 سنتاً لكل سهم بزيادة نسبتها 11% سنوياً، إلى جانب 10 سنتات لكل سهم توزيعات نقدية خاصة، ليصل نصيب كل سهم إلى 103 سنتات بزيادة سنوية نسبتها 22.6%.